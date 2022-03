Arrestato il ladro che terrorizzava i negozianti di Scauri

Individuato dai carabinieri di Scauri il presunto autore di una serie di furti messi a segno ieri notte in paese. Si tratta di un 20enne del posto, già ai domiciliari per un altro reato. Il ragazzo avrebbe sfondato le vetrine di tre negozi servendosi di un tombino in ghisa. Durante il raid si sarebbe anche ferito ad una mano, lasciando sul posto diverse tracce di sangue. Per lui è scattata una doppia denuncia, per furto e per il reato di evasione.