Avevano rubato un mezzo agricolo da 150 mila euro, la Polizia lo trova nelle campagna di Borgo San Michele

LATINA – Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, questa mattinala Squadra Volante, durante una perlustrazione nel territorio di Latina, finalizzata alla prevenzione di furti presso abitazioni ed aziende agroalimentari che si trovano in zone isolate, è riuscito a recuperare una macchina operatrice telescopica, solitamente utilizzata nell’ambito delle attività di produzione e commercializzazione di concimi vegetali naturali, del valore di oltre 150.000 Euro. Il mezzo agricolo era stato rubato lo scorso 28 febbraio da una azienda di legnami sulla Pontina, la cui denuncia era stata presentata al Commissariato di Terracina.

I malviventi erano riusciti ad entrare all’interno dei depositi della società e, dopo aver forzato il cancello in ferro sono riusciti a rubare il mezzo, disattivando il sistema satellitare GPS di rilevamento della posizione.

Il sollevatore telescopico è stato ritrovato nei pressi di Borgo San Michele, dove era stato nascosto tra la fitta vegetazione sulla sponda di un canale e camuffato con numerosi e consistenti rami per nasconderlo alla vista di eventuali passanti, probabilmente in attesa di essere prelevato con idoneo Tir per trasportarlo ed essere rivenduto, come accade di solito, all’estero.

Il mezzo è stato riconsegnato al legittimo proprietario e ora la Polizia indaga per risalire agli autori.