Calcio, 0 – 0 al Francioni tra Latina e Francavilla

LATINA – Allo Stadio Francioni ieri sera il Latina Calcio 1932 ha pareggiato contro la Virtus Francavilla con il risultato finale di 0-0, nella trentaduesima giornata del campionato di calcio di serie C, girone C. La vittoria manca ormai da quattro gare, ma la squadra di Mister Daniele Di Donato rimane in zona play off.

Nel primo tempo squadre ben messe in campo, ma con una sola occasione gol: quella nel finale di Sane che poco prima aveva reclamato per un rigore non concesso dal direttore di gara. Nella ripresa formazioni ancora molto chiuse e in difesa, il Latina che prova a spingere di più nel finale ma senza esito.

Lo 0-0 vale il nono posto in classifica. Domenica trasferta a Campobasso, la prima delle quattro nelle ultime sei partite di stagione regolare.

TABELLINO

Latina Calcio 1932 0 – 0 Virtus Francavilla

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Cardinali, Giorgini, Di Livio (25’ st Amadio), Carletti, De Santis, Barberini (34’ st Palermo), Sane (34’ st Rosseti), Teraschi (7’ st Sarzi Puttini), Tessiore, Celli, Carissoni. A disposizione: Ciammaruconi, Tonti, Esposito, Atiagli, D’Aloia, Ercolano, Rossi. Allenatore: Di Donato.

Virtus Francavilla (3-5-2): Nobile, Ingrosso, Idda, Perez, Mastropietro (34’ st Ventola), Gianfreda, Delvino, Franco, Pierno, Prezioso (42’ st Carella), Toscano. A disposizione: Milli, Cassano, Feltrin, Padovano, De Maria. Allenatore: Taurino

Arbitro dell’incontro: Filippo Giaccaglia di Jesi.

Assistenti: Giuseppe Pellino di Frattamaggiore e Paolo Tomasi di Schio.

Quarto Ufficiale: Julio Milan Silvera di Valdarno.

Ammoniti: 12’ pt Toscano (VF), 19’ pt Celli (L), 12’ st Sarzi Puttini (L), 22’ st Gianfreda (VF), 36’ st Palermo (L), 41’ st Ventola (VF), 49’ st Idda (VF)

Recuperi: 2’ pt; 5’ st.

Angoli: Latina Calcio 1932 5 Virtus Francavilla 1

Note: Spettatori totali 572