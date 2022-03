Riapre la Pontina in direzione Roma (km 51), risolto l’incidente

APRILIA – E’ stata riaperta la Pontina, al km 51 in direzione Roma dove questa mattina si è verificato un incidente che ha coinvolto tre auto all’altezza del Genio Civile. La carreggiata è rimasta chiusa al traffico per alcune ore. Le squadre Anas e le Forze dell’Ordine hanno chiarito la dinamica e riaperto l’arteria anche se il traffico rimane congestionato.

ORE 8 – Un incidente si è verificato al km 51,900 della Pontina in direzione Roma, all’altezza del Genio Civile. Al momento la carreggiata è chiusa al traffico. Nel sinistro sono coinvolti tre veicoli. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.