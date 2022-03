Doppio appuntamento a Latina con Gianfranco Pannone. Stasera al Corso la proiezione di Onde Radicali

LATINA – Gianfranco Pannone torna a Latina e lo farà oggi in due appuntamenti programmati al Museo Giannini e al Cinema Corso. Il primo incontro si terrà alle 18 al Mug per la presentazione del suo libro “E’ reale? Guida empatica del cinedocumentarista”, insieme ad Anna Eugenia Morini, Ilaria Monti, Silvia Tarquini (edizioni Artdigiland) e Clemente Pernarella. Interverrà anche il sindaco Damiano Coletta. Alle 20:30 ci si sposta al Cinema Corso dove si terrà la proiezione dell’ultimo documentario “Onde radicali”, presentato alla Festa del cinema di Roma e selezionato tra i finalisti per il premio Cecilia Mangini, miglior documentario, ai David di Donatello. Insieme al regista ci sarà Renato Chiocca che coordinerà, dopo la visione, il dialogo con il pubblico e l’autore.

Ne abbiamo parlato questa mattina su Radio Immagine con lo stesso regista, Gianfranco Pannone