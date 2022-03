Enrico Forte: “La Regione aiuterà i piccoli comuni a implementare la mobilità elettrica”

LAZIO – «La Regione Lazio aiuterà i piccoli comuni a implementare la mobilità elettrica». Lo annuncia il consigliere regionale del PD Enrico Forte con il recente provvedimento pubblicato sul BURL: «Questo avviso nasce con l’intendo di favorire le prestazione dei servizi essenziali in ambito di servizi scolastici, in materia di efficientamento energetico, ridurre l’inquinamento ambientale, favorire la mobilità sostenibile e contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni del nostro territorio. La Regione ha costituto un fondo per realizzare questi progetti e l’avviso pubblicato oggi, nello specifico, riguarderà l’assegnazione ai piccoli Comuni della Regione di scuolabus elettrici. Gli enti interessati al beneficio dovranno presentare la domanda entro il 7 aprile in forma singola o aggregata. Spero che in molti partecipino all’iniziativa che è tesa a promuovere e favorire lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale del nostro territorio».