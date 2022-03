Formia, controlli straordinari della Polizia negli Istituti scolastici e nelle zone della movida giovanile

Nella giornata di ieri personale del Commissariato di Formia, coadiuvato da personale della Squadra Cinofili di Nettuno e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio, nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Latina, ha effettuato mirati servizi di controllo e contrasto allo spaccio di droga e alla vendita illegale di sostanze alcoliche ai giovani di minore età. Durante la mattinata, in accordo con la dirigenza di diversi istituti scolastici, sono stati effettuati servizi nelle Scuole Superiori del Territorio, mentre nel pomeriggio, fino a serata inoltrata, sono stati svolti controlli nei luoghi di maggior ritrovo giovanile, in particolare proprio nei locali ove vengono somministrate bevande alcoliche. Nel corso dell’attività sono stati predisposti, inoltre,14 posti di controllo e sono state identificate complessivamente 134 persone di cui 7 straniere e 30 con pregiudizi penali, sono stati controllati 64 veicoli, 9 esercizi commerciali e sono state elevate diverse contravvenzioni per infrazioni al Codice della Strada con il ritiro di una patente e di una Carta di Circolazione. Due giovani minorenni sono stati segnalati alla Prefettura di Latina per la violazione amministrativa concernente il possesso di piccole quantità di sostanza stupefacente per uso personale. Gli stessi, poi, sono stati riaffidati agli esercenti la responsabilità genitoriale.