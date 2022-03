Giornata dell’Acqua, sui social le sorgenti più suggestive dell’Ato4

LATINA – Oggi si celebra la Giornata Mondiale dell’Acqua, istituita nel 1992 dall’ONU per ricordare al mondo l’importanza delle risorse idriche naturali e della loro salvaguardia. Il tema scelto a livello mondiale, quest’anno, è “GROUNDWATER – MAKING THE INVISIBLE VISIBLE”: l’importanza delle acque sotterranee. Per questa giornata Acqualatina lancia una campagna di sensibilizzazione che vede al centro le sorgenti naturali dell’Ato4-Lazio Meridionale.

«La ricchezza e la bellezza del nostro territorio sono valori universali e collettivi, il nostro omaggio va a queste meraviglie naturali che siamo chiamati a custodire, per garantire un servizio pubblico essenziale.» Afferma il Presidente della Società, Michele Lauriola. «Ogni giorno attingiamo preziose risorse dal territorio e restituiamo ad esso il valore di un servizio di pubblica utilità, in un’ottica di massimo rispetto e di tutela ambientale.» La campagna social mostra un campione delle sorgenti più suggestive di tutto l’ATO4.