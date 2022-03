Giornata internazionale per i diritti delle donne, sciopero generale di Usb e Cobas

LAZIO – Domani si terrà lo sciopero generale dei trasporti martedì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle donne. Disagi potrebbero verificarsi anche in provincia di Latina. Lo sciopero è stato indetto dalle organizzazioni sindacali Usb e Cobas e durerà 24 ore; saranno comunque rispettate le fasce di garanzia. Sono a rischio sia le corse degli autobus Cotral a livello regionale che quelli di Csc Mobilità.

Cotral spiega che l’astensione dalle prestazioni lavorative è previsto dalle 8:30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio; saranno garantite tutte le partenze dai capolinea fino alle 8:30, alla ripresa del servizio alle 17 e fino alle 20. Per quanto le corse dei mezzi di Csc “restano ferme le fasce di garanzia dalle ore 06:30 alle ore 09:30 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30”.

Oltre ai trasporti potrebbero verificarsi disagi anche nelle scuole. Lo sciopero, infatti, è stato indetto per protestare contro ogni forma di violenza, discriminazione o precarietà sulle donne o di genere.