I pescatori si fermano per 7 giorni, a Terracina consegna delle licenze alla Capitaneria di Porto

TERRACINA – Oggi alle 9, simbolicamente, i pescatori dei Terracina e quelli di tutta Italia, si ritroveranno tutti insieme per una protesta che li porterà a consegnare le loro licenze alla Capitaneria di porto. “Siamo esasperati, i prezzi del gasolio sono alle stelle, non riusciremo ad andare avanti per molto, e questo significa che ci troveremo costretti a licenziare il nostro personale”, spiega Paride Marzullo, della cooperativa La Sirena. Per protestare contro i rincari del gasolio, da questa notte e per tutta la settimana dal 7 al 13 marzo i pescherecci delle marinerie italiane non usciranno in mare, domani è previsto un incontro al Mipaf, la speranza è che si riesca a trovare una soluzione “altrimenti siamo pronti al blocco totale”.

