Il Comune di Bassiano dona tablet e pc portatili agli studenti

BASSIANO – Nella scorsa settimana l’amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco Domenico Guidi e dal Vice Sindaco Giovanna Coluzzi hanno distribuito in collaborazione con la dirigente scolastica Fiorella De Rossi un Pc Portatile ad ogni ragazzo delle scuole medie ed un tablet ad ogni bambino delle scuole elementari. Il Progetto ha visto la Giunta Comunale composta altresi dall’Assessore Lorenzo Bernabei destinare una quota delle somme assegnate dal Ministero a causa del Covid per l’acquisto degli strumenti informatici utili ai ragazzi per la DAD e per le attività didattiche “digitali”. Sottolinea il Vice Sindaco Giovanna Coluzzi “io credo che ogni investimento nell’istruzione dei nostri ragazzi sia un investimento sul futuro del nostro Paese, l’obiettivo è creare una scuola inclusiva che non lasci indietro nessuno. In questi due anni di pandemia i nostri ragazzi/e hanno dovuto rinunciare alla loro quotidianità, sono stati giudiziosi, rispettosi delle regole e studiare in Dad quando è stato necessario ed oggi con questo dono di Tablet e P. C. Abbiamo voluto premiare il loro impegno. Ringrazio il corpo insegnanti, il personale Ata, i ragazzi del servizio civile, le cuoche ed in modo particola la Dirigente Scolastica De Rossi per tutto l’impegno profuso nei confronti dei nostri ragazzi. La loro gioia è stato un regalo immenso che non dimenticherò mai”, conclude il Sindaco Guidi “nel paese natale di Aldo Manuzio, proseguiamo l’opera di sensibilizzazione alla cultura ed alla scrittura in ogni sua forma, anche in quella moderna”