Incendio in un campeggio a Foce Verde, alcune persone sono rimaste intossicate

LATINA – Un incendio si è sviluppato oggi pomeriggio in un campeggio al lido di Latina, in località Foce Verde. Le fiamme hanno avvolto alcune delle strutture presenti, alcune sono andate completamente distrutte. Si è alzata una grande colonna di fumo visibile anche da Latina. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco da Latina e Aprilia che hanno domato le fiamme. Nelle strutture erano presenti delle persone, che sono rimaste intossicate e per le quali si è reso necessario l’intervento dei mezzi di soccorso del 118. Sul posto anche le forze dell’ordine. Si indaga sulle cause dell’incendio.