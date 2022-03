Incidente tra tre auto a Cisterna, bimbo ferito gravemente

CISTERNA – Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi in via Roma a Cisterna. Secondo la prima ricostruzione, lo scontro si è verificato tra tre auto e sei persone sono rimaste ferite, tra cui un bambino di tre anni che è stato trasportato in eliambulanza a Roma.

Il sinistro è avvenuto nei pressi dell’incrocio con via Civitona e sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale insieme ai carabinieri e ai sanitari del 118.Perconsetire i rilievi via Roma è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.