Jazz club, venerdì al Circolo Cittadino arrivano Stefania Tallini e Franco Piana

Prosegue la stagione Latina in Jazz 2021 / 2022 a cura del Latina Jazz Club Luciano Marinelli: venerdì 25 marzo alle 21.00 al Circolo cittadino di Piazza del Popolo l’appuntamento è con “Stefania Tallini e Franco Piana Duo” con Stefania Tallini al pianoforte Franco Piana alla tromba.

Stefania Tallini

È una delle più apprezzate pianiste, arrangiatrici e compositrici jazz italiane il cui originale linguaggio la rende tra le figure più interessanti e consolidate del panorama musicale internazionale. Vanta una brillante carriera artistica, sia come pianista, che come compositrice-arrangiatrice. Diplomata in Pianoforte Classico al Conservatorio “S. Cecilia” di Roma e in Jazz – Arrangiamento e Composizione per orchestra Jazz – al Conservatorio ”L. Refice” di Frosinone, è stata vincitrice di numerosi concorsi. Ha all’attivo dieci dischi a suo nome che presentano musiche scritte e arrangiate dalla pianista, registrati con i grandi nomi della scena jazzistica internazionale.

Franco Piana

Figlio del celebre trombonista Dino Piana, è una delle glorie storiche del jazz italiano. Trombettista e arrangiatore, dopo gli studi di tromba e orchestrazione, emerge col sestetto diretto dal padre e dal celebre trombettista Oscar Valdambrini, partecipando a tutti i principali festival di jazz italiani ed europei. Dal 1982 lavora regolarmente nell’orchestra della RAI di Roma di cui è tuttora colonna portante, ma continua a coltivare la sua passione orchestrale collaborando fra gli altri col compianto Al Corvini, partecipando a vari concorsi di composizione. La musica di Franco Piana ha profonde radici in tutta la storia del jazz e mantiene sempre lo swing fra i suoi elementi primari e imprescindibili.

Ricordiamo che, per poter continuare a godere della buona musica in totale sicurezza e in ottemperanza alla normativa anticovid in vigore, per poter accedere alla sala è necessario essere in possesso del Green pass rafforzato ed richiesto l’utilizzo della mascherina del tipo FFP2 per tutta la durata del concerto. Verrà inoltre rilevata all’ingresso la temperatura corporea a tutti i partecipanti all’evento.

Per info e prenotazioni: 3291479847 / 3387961980

Sarà possibile inoltre l’acquisto dei biglietti anche presso il botteghino del Circolo Cittadino che sarà aperto la sera dello spettacolo, dalle ore 19.00 in poi.

COSTO BIGLIETTI

Intero 15 euro

Ridotto 10 euro