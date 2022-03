LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket riceve al PalaBianchini l’Allianz Pazienza San Severo per il recupero della giornata 21 del Campionato di Serie A2 Old Wild West. La gara dell’andata si era conclusa dopo un tempo supplementare con la vittoria di misura di San Severo. Per la Benacquista Assicurazioni Latina Basket si tratta del secondo match casalingo consecutivo. Dopo la bella prestazione mostrata nel turno precedente conquistando una meritata vittoria nei confronti della solida Forlì, per gli uomini guidati da Coach Gramenzi si trovano ora a dover affrontare un’altra squadra ostica: l’Allianz Pazienza San Severo.

La sfida andrà in scena al PalaBianchini sabato 12 marzo, con palla a due alle ore 18:00 e per la compagine pontina sarà una partita tanto importante, quanto difficile contro un avversario che ha dimostrato di essere di buonissimo livello.

Sul fronte nerazzurro, ferma la grande voglia di dare seguito al successo di domenica scorsa, c’è però l’incognita legata alla presenza sia del Capitano Marco Passera, che dello statunitense Joshua Jackson. Entrambi i giocatori della Benacquista sono usciti infortunati dal match con Forlì: per il Capitano problemi alla schiena, per la guardia al piede destro. Lo staff sanitario sta facendo tutto il possibile nel tentativo di poterli schierare nell’importante sfida di sabato, ma le condizioni degli atleti dovranno essere valutate sabato mattina.