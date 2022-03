Latina Calcio pronta a scendere in campo contro Potenza al Francioni

LATINA – Il nerazzurro Jefferson si è visto respingere il ricorso sulla squalifica di 4 giornate scattata dopo l’espulsione con l’Avellino. Il Latina dovrà dunque fare a meno del brasiliano fino al prossimo 20 marzo, ma in compenso ritroverà per domani il baby fantasista Filippo Mascìa, assente da mesi per un problema ad un ginocchio. Contro il Potenza, nel match fissato per le 17,30 al Francioni, mancherà anche l’altro squalificato, Celli.

Alla vigilia mister Di Donato ha messo in guardia i suoi, “Guai a concedersi cali di tensione”