Maltrattamenti in famiglia, arrestato un 19enne di Aprilia

In carcere per il reato di maltrattamenti in famiglia. E’ quanto accaduto ad un 19enne incensurato di Aprilia, che si era comportato in modo violento con i genitori danneggiando la loro auto e vari oggetti in casa. In seguito ad una delusione sentimentale il ragazzo si era reso protagonista lo scorso novembre di tre distinti episodi nei quali aveva terrorizzato in particolare la madre, tanto da indurla a denunciare l’accaduto ai carabinieri. Ieri gli stessi militari, accertata la necessità di tutelare i due anziani, hanno eseguito un ordine d’arresto nei confronti del giovane.