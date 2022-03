Maltrattamenti in famiglia, arrestato un 47enne di Formia

Nella serata di ieri agenti del Commissariato di di Formia, hanno arrestato un italiano di 47 anni, pregiudicato, residente a SS. Cosma e Damiano. L’uomo è ritenuto responsabile di reiterate condotte moleste, persecutorie e minacciose, nonché aggressioni violente nei confronti dei familiari, tali da cagionare negli stessi un perdurante stato d’ansia. Nei mesi scorsi, infatti, i malcapitati avevano denunciato agli agenti del Commissariato le gravi condotte poste in essere dal 47enne, peraltro aggravate da costanti e gravi minacce di morte che lo stesso, con comportamenti intimidatori, dichiarava di voler mettere in atto. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la sua abitazione per proseguire la misura cautelare in regime di arresti domiciliari.