Oggi al lido di Latina il X Memorial Marino Peloso

Oggi si terrà la gara ciclistica “X Memorial Marino Peloso”. A partire dalle ore 9 è dunque istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli in tutte le vie di proprietà comunale interessate dal percorso della gara che si snoderà lungo Via Faggiana, Via Isonzo, Via Litoranea, Via del Lido, per il tempo strettamente necessario al passaggio degli atleti. Il divieto di circolazione è istituito fino alle 12.30, orario presunto di fine della gara. Sarà cura degli organizzatori provvedere all’installazione della segnaletica provvisoria necessaria per la chiusura temporanea della viabilità interessata dall’ordinanza n. 29 del 12/03/2022 e l’onere di garantire la presenza di “movieri” per la disciplina della circolazione degli eventuali residenti e degli avventori diretti alle attività commerciali presenti agli estremi del percorso, nonché la segnaletica di preavviso indicante l’interdizione e un itinerario alternativo.