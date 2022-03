Pago Pa, da oggi attivo il nuovo portale del Comune di Latina

Il Comune di Latina ha attivato da oggi, 1 marzo 2022, i pagamenti su pagoPA integrati sulle piattaforme Agid SpID e App IO, per tutta una serie di servizi comunali. PagoPA è la piattaforma dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, un sistema che consente ai cittadini e alle imprese di effettuare pagamenti verso la PA in modo semplice, certo e trasparente. Accedendo al portale sarà possibile effettuare pagamenti di tipo “spontaneo e su avviso”. Nel primo caso il pagamento avviene su iniziativa del cittadino che seleziona il servizio da pagare tra quelli disponibili. Nel secondo caso invece il cittadino utilizza un avviso di pagamento già generato dal Servizio Competente. È possibile effettuare pagamenti con pagoPA anche se non si è in possesso di SpID e dell’App IO.

QUI l’elenco dei servizi per i quali è disponibile il pagamento su piattaforma pagoPA.

Sul portale dei pagamenti è disponibile anche una demo che spiega passo dopo passo come effettuare i pagamenti.

Il Sindaco Damiano Coletta: «Da oggi mettiamo a disposizione della cittadinanza un nuovo strumento digitale per i pagamenti, uno strumento veloce e sicuro che semplifica la vita dei cittadini e snellisce anche il lavoro della macchina amministrativa. Sarà implementato nel tempo rendendo disponibili i pagamenti per tutti i servizi ma già oggi possiamo dire che il Comune di Latina ha fatto un grande passo in avanti nel processo di digitalizzazione dei servizi al cittadino».