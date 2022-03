Scauri, colpi di pistola in strada. 31enne arrestato

Una serie di colpi di pistola sono stati esplosi ieri da un 31enne a Scauri alta verso i proprietari di casa ai quali doveva pagare l’affitto. I fatti ieri sera nei pressi della chiesa dell’Immacolata, in via San Pietro Apostolo dove sono immediatamente intervenuti i Carabinieri dopo la chiamata al numero di emergenza arrivata da uno dei fratelli. Il 31enne, agli arresti domiciliari, aveva accolto i padroni della casa presa in affitto a colpi di pistola, fortunatamente nessuno è rimasto ferito. L’uomo ha sparato almeno 5 colpi, alcuni dei quali hanno colpito l’auto, una Fiat Multipla, parcheggiata davanti al cancello. I Carabinieri hanno quindi prelevato il 31enne che è stato portato in caserma e arrestato.