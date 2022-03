Scauri, donna in estrema difficoltà ruba merce al supermercato, pagano i Carabinieri

SCAURI – Aveva rubato dal supermercato generi alimentari e per igiene della persona, scoperta dal servizio di sicurezza, sono stati allertati i Carabinieri che, intervenuti sul posto, hanno ascoltato le testimonianze. La direzione aveva provveduto alla denuncia per furto, ma i Carabinieri hanno scoperto che la donna, una 64enne del posto incensurata e in estrema difficoltà economica, aveva effettivamente rubato della merce, spinta però dalla necessità di sfamare suo figli disabile. I Carabinieri hanno provveduto al pagamento della merce. Anche in questo caso, di fronte alla necessità di aiutare una persona in difficoltà, sono prevalsi l’aspetto umano e la generosità dei Carabinieri