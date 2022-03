Solidarietà all’Ucraina, si moltiplicano le raccolte di materiali in provincia di Latina

LATINA – SI moltiplicano le associazioni e i comitati di quartiere che stanno raccogliendo vestiti, beni di prima necessità e medicine da inviare in Ucraina, seppure al momento non ci sia un raccordo su come fari arrivare gli aiuti al popolo in guerra. L’associazione Borgo Sabotino 2.0 da oggi ha organizzato una raccolta di beni di prima necessità tutti i giorni dalle 9 alle 12 in via Foceverde 30. Al momento la raccolta durerà una settimana. Gli aiuti in questo caso partiranno da Latina per arrivare in Polonia e da lì al confine con l’Ucraina.

Ad Aprilia, il Comitato di Quartiere di Fossignano, ha lanciato la raccolta dei materiali per l’Ucraina nella giornata di ieri presso la sede “Frangipane” del CdQ e la cittadinanza ha risposto all’appello numeroso e con grande entusiasmo. Già oggi è partito per la Basilica di Santa Sofia a Roma un furgoncino pieno di scatoloni e pacchi vari con: materiale sanitario, vettovaglie, pannolini per bambini, vestiario termico e molto altro, circa 500 kg di aiuti che sono stati consegnati direttamente ai volontari ucraini della basilica, che in cambio, come segno di ringraziamento, hanno donato ai volontari una bandierina del loro Paese.