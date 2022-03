Top Volley Cisterna, Tommaso Rinaldi: “Ora il nostro obiettivo sono i playoff”

La Top Volley ha conquistato la salvezza matematica espugnando il Pala De Andrè di Ravenna. Tra i protagonisti del 3-1 alla Consar oltre Petar Dirlic, Mvp dell’incontro, i due schiacciatori bianco blu, Stephen Maar e Tommaso Rinaldi. Non ha dubbi il giovane talento capitano dell’under 21 italiana, la Top Volley dopo aver chiuso la pratica salvezza, punta dritta ai playoff, giocandosi tutto nell’ultimo incontro di campionato in scena al Palasport di via delle provincie contro l’Itas Trentino. I ragazzi di coach Fabio Soli proveranno a staccare il biglietto d’ingresso per i playoff scudetto. Dall’altra parte della rete gli ex Cavuto e De Angelis, pronti a replicare la bella prestazione casalinga contro Milano vinta 3-2 alla BLM Group Arena. Cisterna è attualmente ottava in classifica con 27 punti, uno in più della Gioiella Prisma Taranto, mentre gli avversari di domenica, i trentini di coach Angelo Lorenzetti, occupano la terza posizione con 53 punti.

Tommaso Rinaldi (Top Volley Cisterna): “A Ravenna abbiamo fatto veramente una grande partita, la vittoria ci ha dato sicurezza sia a livello mentale che fisico, guardiamo al prossimo incontro con grande fiducia. Abbiamo conquistato la salvezza con un turno di anticipo e messo in cassaforte punti importanti per arrivare ai playoff. Domenica al Palasport arriva Trento, davanti al nostro pubblico. Passeremo una settimana di allenamento e di preparazione al match carichi per la vittoria ottenuta al Pala De Andrè, determinati a fare punti. Arriva un’altra corazzata della SuperLega, se Trento ci concederà spazi proveremo anche a vincere, dobbiamo raggiungere i playoff. Un traguardo importante per noi, per la città di Cisterna e per i nostri tifosi, lo meritiamo tutti. Difenderemo l’attuale posizione di classifica per raggiungere quest’ultimo obiettivo e daremo battaglia agli avversari per far parte degli otto team che si giocheranno la volata scudetto”.

I tickets per assistere all’incontro tra la Top Volley e la Itas Trentino sono a disposizione su vivaticket.com. La biglietteria del palazzetto sarà aperta nei giorni di giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 marzo dalle 16.30 alle 18:30, mentre domenica 20 sarà possibile acquistare il tagliando d’ingresso al Palasport di Cisterna dalle 10 ad inizio gara. Il costo del biglietto è di 10 euro.