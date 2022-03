Tutto lo sport piange Matteo Pietrosanti, il 15enne di Bassiano morto sul campo di calcio a Priverno

PRIVERNO – Matteo Pietrosanti era in regola con i certificati medici presentati per svolgere attività sportiva. E’ quanto emerge dalle prime indagini sul 15enne deceduto ieri a Priverno mentre si allenava con la squadra giovanissimi della società Antonio Palluzzi. Solo l’autopsia, prevista domani, potrà fornire delle spiegazioni sulla tragedia avvenuta al campo di San Lorenzo, nel paese lepino. Oggi, intanto, decine di messaggi di cordoglio sono stati postati sulla pagina facebook del Palluzzi: hanno espresso il loro dolore e la vicinanza alla famiglia e al club realtà sportive di svariate discipline, di tutto il Lazio e non solo.

Il primo a soccorrerlo è stato Mister Giuseppe Consoli che ascoltiamo al microfono di Domenico Ippoliti