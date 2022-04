32enne di Minturno arrestato con 800 grammi di stupefacente

FORMIA – I Carabinieri di Formia hanno arrestato un 32enne di Minturno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, durante un servizio di controllo del territorio hanno trovato, ben nascosti, 500 grammi di hashish, circa 300 grammi di marijuana e 60 grammi di cocaina e per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente. Trovati anche 2150 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Il 32enne si trova ora ai domiciliari.