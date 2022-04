Aprile Blu, la Asl di Latina a sostegno delle persone con autismo

Il 2 aprile ricorre la Giornata mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, istituita per sensibilizzare i cittadini alla conoscenza di questo disturbo e porre l’attenzione sui diritti delle persone che ne sono affette e delle loro famiglie. Quest’anno tale giornata assume un particolare rilievo, poiché durante il lungo periodo pandemico questi cittadini e le loro famiglie si sono ritrovati soli ad affrontare nuovi e più pesanti ostacoli legati alle misure di contenimento, isolamento domiciliare, e ospedalizzazione in caso di contagio. La Asl di Latina aderendo all’iniziativa della Regione Lazio: Open Day “Aprile Blu” volta al sostegno dei bambini da 0-6 anni, e delle famiglie colpite da questa patologia, durante il mese di aprile ha programmato, su tutto il territorio provinciale, diverse iniziative con il coinvolgimento di equipe multidisciplinari.

Sarà l’occasione per presentare il Progetto “Re.Di.Ne” realizzato in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità e la Regione Lazio, per la prevenzione e l’individuazione precoce dei Disturbi

del neurosviluppo in minori con elevato rischio.

Le iniziative:

2 aprile 2022 Presso il CNPI di Priverno, in Via Madonna delle Grazie 20, dalle 09.00 alle 18.00, saranno effettuate le seguenti attività:

– prime visite, informazioni e consulenze ai genitori

– realizzazione attività ludiche e di inclusione con minori con ASD nell’ampia area verde

adiacente alla struttura

– presentazione del progetto Re.Di.Ne.

La prenotazione potrà essere effettuata inviando richiesta mail: cnpi.priverno@ausl.latina.it.

9 aprile 2022

Presso il TSMREE di Gaeta, Salita dei Cappuccini dalle 09.00 alle 15.00, saranno effettuate le seguenti attività:

– prime visite, informazioni e consulenze ai genitori

– laboratorio di bi-manualità per i bambini 0-3 anni e 3-6 anni

– laboratorio di attività grosso-motorie per i bambini 0-3 anni e 3-6 anni

– laboratorio di lettura per i bambini 0-3 anni e 3-6 anni in collaborazione con “Leggimi

Sempre, Progetto Biblioteche Volanti”

– presentazione del progetto Re.Di.Ne.

La prenotazione potrà essere effettuata inviando richiesta mail: tsmree.gaeta@ausl.latina.it

23 aprile 2022

Presso il TSMREE di Aprilia, Via Giustiniano, dalle ore 09.00 alle 15.00, saranno effettuate le seguenti attività:

– prime visite, informazioni e consulenze ai genitori

– presentazione del progetto Re.Di.Ne.

La prenotazione potrà essere effettuata inviando richiesta mail: tsmree.aprilia@ausl.latina.it

30 aprile 2022

Presso il TSMREE di Latina, Piazzale Carturan 7, dalle ore 09.00 alle 15.00, saranno effettuate le seguenti attività:

– prime visite, informazioni e consulenze ai genitori

– presentazione del progetto Re.Di.Ne.

La prenotazione potrà essere effettuata inviando richiesta mail: tsmree.latina@ausl.latina.it

30 aprile 2022

Presso il TSMREE di Terracina dalle ore 09.00 alle 15.00, Via Don Orione saranno effettuate le

seguenti attività:

– prime visite, informazioni e consulenze ai genitori

– presentazione del progetto Re.Di.Ne.

La prenotazione potrà essere effettuata inviando richiesta mail: tsmree.terracina@ausl.latina.it

Nella giornata di oggi molti Comuni hanno istituito iniziative di sensibilizzazione. Il Comune di Terracina già dal 28 marzo ha illuminato di blu la fontana in Piazza della Repubblica. Oggi e domani invece si terrà la mostra dei lavori presentati da tutte le scuole di Terracina e San Felice Circeo nell’ambito del concorso RappresentiAMO l’Autismo, presso il FabLab di Terracina. A Fondi i monumenti della città sono illuminati di blu dallo scorso 27 marzo e oggi anche il Castello di Fondi, si tingerà per 24 ore di blu. Alle 17:30, inoltre è prevista la premiazione della II edizione del concorso “Rappresentiamo l’Autismo”, che ha coinvolto le strutture educative e le scuole. Portici illuminati di blu anche a Priverno, così come il Museo del brigantaggio a Itri.