Aprilia, Auditorium in Viale Italia, sopralluogo del sindaco

APRILIA – Il sindaco di Aprilia Antonio Terra, accompagnato da alcuni componenti della Giunta, ha svolto un sopralluogo presso l’auditorium di viale Italia, nel quartiere Toscanini. Si tratta di un complesso polivalente di 1200 metri quadrati, realizzato come opera compensativa all’interno dello schema di convenzione “Trasolini”. La consegna dei lavori avverrà entro l’estate, subito dopo scatterà la fase degli allestimenti interni e degli arredamenti, finanziata con 360mila euro derivanti dal fondo di rigenerazione urbana. Come precisato dal sindaco, l’Auditorium sarà un riferimento per la musica, gli spettacoli e svariate attività legate al teatro e all’arte. Avrà una capienza di 250 posti a sedere e un intero blocco servirà ad ospitare il centro operativo comunale, gestito dalla Protezione Civile.