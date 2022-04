Assemblea sull’educazione sessuale al Grassi rinviata, scatta la protesta

LATINA – Doveva tenersi lo scorso 26 aprile l’assemblea degli studenti del liceo scientifico Grassi di Latina sull’educazione sessuale e sentimentale, che invece è stata rinviata. Oggi in una nota La Rete degli Studenti medi offre il proprio supporto ai ragazzi chiedendo che “l’assemblea venga subito riprogrammata, per i temi che propone non può che essere costruttiva” affermano spiegando che “gli studenti hanno subito sollecitazioni minacciose e ostruzionismo da parte di alcune componenti del corpo docenti e genitoriale. È risaputo e riteniamo che le Assemblee d’Istituto debbano essere degli spazi a completa gestione della componente studentesca nei suoi contenuti e consideriamo questo fatto increscioso. È inammissibile che la presidenza, invece di difendere i diritti dei propri studenti, ceda a subdole pressioni e minacce. Auspichiamo quindi a una risoluzione concreta che garantisca la libertà agli studenti”, spiega la Rete.

Il dirigente Vincenzo Lifranchi offre una versione molto più pacifica e distesa di quanto accaduto, avendo parlato con gli studenti: “I ragazzi faranno l’assemblea con gli stessi argomenti. Alcuni genitori hanno eccepito la qualità di alcuni relatori. Li sto aiutando a costruire meglio l’occasione divulgativa. L’assemblea è già in programma nei prossimi giorni di maggio”.