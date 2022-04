Auto di lusso rubate trovate dalla Stradale a Latina e Aprilia

Questa mattina la polizia ha rinvenuto a Latina e ad Aprilia due auto di lusso rubate la notte scorsa nella Capitale, del valore di circa 200mila euro. Un’attività di ricerca messa in atto dalla Stradale di Aprilia ha permesso di recuperare una Bmw X6 ed una Lexus superaccessoriate, destinate sicuramente al mercato estero. Le fuoriserie sono state subito restituite ai proprietari. Sono in corso delle indagini per risalire agli autori del furto.