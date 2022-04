Benacquista Assicurazioni Latina Basket, spettacolo al Palabianchini

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket gioca l’ultima sfida casalinga della stagione 2021/22 e conquista un meritato successo sull’Urania Basket Milano con il risultato finale di 112-100.

Ottima prestazione da parte di tutta la squadra e menzione speciale per Giovanni Veronesi autore di 40 punti personali (48 di valutazione). Altrettanto brillante la prova di Terry Henderson che ne ha messi a referto 29 (33 di valutazione)

La partita che non ti aspetti. La partita in cui la Benacquista Assicurazioni Latina Basket non godeva, certo, il favore del pronostico, data la particolare situazione che l’ha vista arrivare alla palla a due schierando una formazione composta da 5 titolari e 5 ragazzi del settore giovanile (classe 2003 e 2004). La partita che, invece, ha mandato in scena una bellissima prestazione da parte di tutti i giocatori, applauditi dal pubblico del PalaBianchini che ha assistito a un match dal punteggio altissimo, dai canestri funambolici, dalle schiacciate a una mano, dagli assist serviti agli “esordienti” nella categoria per permettere loro di realizzare un bel sogno. Una partita che i ragazzi hanno giocato senza particolare pressione, ma con il forte e netto desiderio di concludere la stagione regalando al proprio pubblico un’ulteriore soddisfazione, dopo quella di aver conquistato la permanenza in Serie A2 con 5 giornate di anticipo rispetto al termine della regular season.

Sugli scudi un eccellente Giovanni Veronesi, che con i suoi 40 punti personali (oltre a 5 assist, 6 rimbalzi e 48 di valutazione) è stato uno dei trascinatori della Benacquista in questa brillante serata. Altro protagonista, il “solito” Terry Henderson che ha firmato 29 punti (33 di valutazione) senza dimenticare il Capitano di giornata Davide Bozzetto con la sua doppia-doppia di 14 punti e altrettanti rimbalzi e 5 assist (32 di valutazione). Fondamentale anche il contributo dei giovani Giordano Durante e Aristide Mouaha, 9 punti e 5 assist il primo, 12 punti e 7 rimbalzi il secondo. Infine, un plauso ai 5 ragazzi del settore giovanile per il loro valido contributo, sia durante gli allenamenti, che nel corso del match.