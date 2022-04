Consiglio provinciale di Latina, approvato definitivamente il Bilancio di previsione

LATINA – Il Consiglio provinciale nella seduta odierna ha approvato definitivamente il Bilancio di Previsione dell’anno e quello pluriennale 2022-2024 che avevano ottenuto un primo via libera dell’assise poi quello della Conferenza dei sindaci. Il documento di programmazione è stato approvato all’unanimità. “Si tratta di un risultato del quale dobbiamo essere tutti fieri – ha sottolineato il Presidente Gerardo Stefanelli – ottenuto grazie al lavoro della macchina amministrativa particolarmente celere e al supporto dell’intero Consiglio provinciale. Già dalla prossima settimana saremo al lavoro sul Piano esecutivo di gestione che contiene gli obiettivi dell’ente. L’approvazione del Bilancio in tempi così veloci – ha aggiunto Stefanelli – è un segnale importante per tutto il territorio pontino: l’idea è quella di riprenderci il ruolo di guida e riferimento che ci compete e restituire smalto all’ente”. Il Consiglio ha inoltre approvato l’adesione alla marcia Perugia–Assisi della pace e della fraternità in programma il 24 aprile prossimo.