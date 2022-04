Covid, 5.985 casi nel Lazio. A Latina 625 e nessun decesso

LAZIO – Sono 5.985 i casi Covid registrati ieri nel Lazio, a fronte di 35.514 test totali. Il rapporto tra positivi e tamponi è arrivato al 16,8%. Sette i decessi, mentre le guarigioni notificate dalle Asl sono state 3.352. Scende, il numero dei ricoverati anche se aumenta leggermente quello dei pazienti gravi: le terapie intensive occupate, infatti, sono 70, mentre i positivi nei reparti di area non critica sono 1.125. Sono 625 i casi registrati in provincia di Latina dove non sono avvenuti decessi, ma sono stati 5 i ricoveri al Goretti.