Covid, 970 casi in provincia di Latina

LATINA – Sono 970 i casi positivi al Covid registrati nelle scorse 24 ore in provincia di Latina. Non si sono registrati decessi. I numeri più alti ancora una volta nel capoluogo dove si contano 226 positivi, 144 ad Aprilia, 107 a Fondi. Sono solo 3 i comuni pontini in cui non si registrano positivi: Bassiano, Campodimele e Spigno Saturnia.

GLI ALTRI COMUNI – Castelforte 4, Cisterna di Latina 78, Cori 18, Formia 61, Gaeta 25, Itri 19, Lenola 10, Maenza 3, Minturno 15, Monte San Biagio 15, Norma 4, Pontinia 14, Ponza 7, Priverno 28, Prossedi 3, Roccagorga 2, Rocca Massima 5, Roccasecca dei Volsci 2, Sabaudia 31, San Felice Circeo 5, Santi Cosma e Damiano 16, Sermoneta 15, Sezze 43, Sonnino 9, Sperlonga 9, Terracina 50, Ventotene 2.

Le vaccinazioni nelle ultime 24 ore sono state solo 153, tutte riferite alla popolazione sopra i 12 anni. 166 le guarigioni e un ricovero al Goretti.