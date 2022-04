Sono 8460 i nuovi contagi covid registrati oggi nel Lazio, aumentano i ricoveri, 9 in più rispetto a ieri mentre rimangono stabili le terapie intensive occupate. Sono 9 i decessi mentre i guariti sono 5.867. Il tasso di positività è oltre il 15%. In provincia di Latina i positivi sono 955, non si registrano decessi, ma è stato necessario il ricovero di un paziente. Il tasso di positività è superiore al 19%