Giro dell’Agro Pontino, domenica la settima tappa a Terracina

TERRACINA – Una nuova tappa del Giro dell’Ago Pontino Opes è pronta ad andare in scena. Domenica 1 maggio è la volta della ASD Terracina Cycling Veneta Group, che coordinerà la settima gara di calendario. L’evento denominato “Trofeo Memorial Davide Giuliani” si svolgerà a Terracina, in località Frasso.

Il ritrovo per gli atleti è presso l’Agriturismo Morgante, in via degli Albucci, 44 alle ore 7.30. La partenza ufficiale sarà data alle ore 9.

“Ci spostiamo nella zona sud dell’Agro Pontino insieme agli amici dell’ASD Terracina Cycling Veneta Group, che già da giorni sono all’opera per l’organizzazione della 7^ tappa – commentano dalla Commissione Ciclistica Opes – Siamo certi che non mancheranno di sorprenderci nel creare una gara da incorniciare nella splendida location dell’Agriturismo Morgante. La competizione si svolgerà su di un percorso completamente pianeggiante, ma con qualche ripartenza da fermo ad ogni giro e con il vento che potrebbe condizionare il suo andamento”.

I corridori dovranno affrontare 64 km, che prenderanno il largo da via degli Albucci, attraversando la Migliara 55, via Conella, via Vadorotto, di nuovo la Migliaia 55, strada Provinciale 73 – strada Nove Ponti e rientro in via degli Albucci. Tale tragitto dovrà essere ripetuto per 8 volte prima di poter tagliare il traguardo.

Per non perdere tutti gli sviluppi di gara è possibile seguire i canali social dedicati al Giro dell’Agro Pontino su www.opeslatina.it, su facebook ed instagram Opes Latina e Giro dell’Agro Pontino. Per maggiori informazioni scrivere a ilgirodellagropontino@gmail.com.