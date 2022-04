Il consigliere regionale Enrico Forte racconta il suo nuovo incarico come presidente della commissione mobilità e infrastrutture

LATINA – Il consigliere regionale Enrico Forte è da pochi giorni stato eletto presidente della VI Commissione regionale – Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti. Tutti temi fondamentali per il territorio pontino dove le associazioni di categoria e le imprese chiedono da sempre un miglioramento delle infrastrutture viarie per i collegamenti con il resto d’Italia.

Abbiamo quindi invitato Enrico Forte negli studi di Radio Immagine per farci spiegare quali sono le novità prima di tutto per la Roma – Latina, ma anche per la Bretella Cisterna Valmontone (che, come ci ha anticipato, a breve sarà oggetto di una conferenza a Latina con il presidente Zingaretti), per la Monti Lepini e tutte le altre strade di collegamento per il nord e il sud Italia. Senza dimenticare la mobilità alternativa, con l’implementazione della linea ferroviaria e delle corse degli autobus.

Con il consigliere pontino del Pd abbiamo fatto anche una panoramica sulle prossime elezioni regionali per capire quali sono le prospettive, dando uno sguardo anche al cambiamento in atto nel Pd di Latina “Dove abbiamo capito – ha spiegato – che la collaborazione tra le generazioni è fondamentale per essere un punto di riferimento per tutti”.

ASCOLTA L’INTERVISTA IN DIRETTA QUESTA MATTINA SU RADIO IMMAGINE