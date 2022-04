Il Festival La Zampogna arriva a Itri

ITRI – E’ giunto alla venticinquesima edizione il Festival di Musica e Cultura Tradizionale “La Zampogna”, uno degli appuntamenti più importanti in Italia nel panorama della musica popolare e della world music e punto di riferimento obbligato per specialisti, musicisti e appassionati.

Un Festival itinerante che tocca diverse città come Roma, Esperia, Formia, Maranola e venerdì 22 Aprile finalmente farà tappa a Itri. Un evento fortemente voluto dal Comune di Itri. L’assessore alla Cultura Salvatore Mazziotti sin da subito ha sposato tale iniziativa che si inserisce nel solco del cammino di recupero della memoria storica collettiva e valorizza le tradizioni locali.

Venerdì 22, alle ore 19, presso il Museo del Brigantaggio si terrà una originale Conferenza sonora dedicata ai SUONI DEGLI AURUNCI, che vedrà “in scena” i due direttori artistici della manifestazione – Ambrogio Sparagna e Erasmo Treglia – e alcuni giovani musicisti dell’area con zampogne, ciaramelle e organetti. Una particolare attenzione sarà dedicata alla fonosfera aurunca caratterizzata dal suono dei campanacci e alla grande tradizione che ne è scaturita di costruzione e commercializzazione di questi speciali oggetti sonori. Il Festival è organizzato dall’Associazione Archivio Aurunco.