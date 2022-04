Incidente mortale a Sermoneta, perde la vita un ragazzo di 30 anni

SERMONETA – Non ce l’ha fatta il ragazzo di 30 anni di Sermoneta N.B. che stanotte alle 2.30 è rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nella frazione di Monticchio, nel Comune di Sermoneta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto il ragazzo dalle lamiere e affidato ai sanitari del 118 che l’hanno immediatamente trasportato al Santa Maria Goretti dove è spirato poche ore dopo per le gravi ferite riportate. Saranno i Carabinieri a dover ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto intorno alle 2 di notte.