La Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna a giocare tra le mura amiche del PalaBianchini

Gli uomini guidati da Coach Franco Gramenzi sono pronti ad affrontare la penultima gara della fase di qualificazione del Campionato di Serie A2 Old Wild West ricevendo sul parquet del PalaBianchini, oggi alle 18:30, la formazione della Stella Azzurra Roma.

Questo derby laziale è l’ultimo degli scontri diretti che la Benacquista Assicurazioni Latina Basket deve affrontare in questa fase della stagione. Una sfida molto importante per entrambe le squadre: da un lato i pontini desiderosi di dare continuità ai risultati positivi maturati nel mese di marzo; dall’altro i romani con la voglia di riscattarsi dalle recenti sconfitte e provare ad allontanarsi dalla parte più bassa della classifica

Sia Latina che Roma hanno cambiato i rispettivi assetti rispetto allo scorso 20 dicembre, quando nella gara di andata la Benacquista aveva superato a domicilio la Stella con il risultato di 64-79. In particolare lo statunitense Joshua Jackson, che nella prima parte del campionato aveva indossato la maglia della Stella, dal mese di gennaio è arrivato a Latina in sostituzione di Lautier; mentre sul fronte opposto Paulius Dambrauskas, che aveva iniziato la stagione con la Benacquista, è attualmente in forza al club capitolino.

Considerando che la Stella Azzurra ha inserito anche altri elementi di grande esperienza nel proprio roster e che ha dimostrato di essere una squadra che combatte sempre fino alla fine, proprio come la Benacquista, si prospetta una sfida intensa, difficile e delicata al tempo stesso tra due formazioni spinte da forti motivazioni.

Sarà fondamentale la presenza, il supporto, il calore del pubblico del PalaBianchini per dare ancora maggiore carica ai ragazzi della Benacquista Assicurazioni Latina Basket..