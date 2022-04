La Benacquista Basket Latina perde in casa contro Biella

Sul parquet del PalaBianchini nel sabato della vigilia di Pasqua, Latina ha ricevuto Biella in occasione della prima gara della Fase a Orologio. Una sfida equilibrata per lunghi tratti, ma i troppi errori commessi non hanno consentito ai nerazzurri di superare i piemontesi. Il match è terminato con il risultato finale di 73-77. Ora si deve reagire e pensare alla trasferta di mercoledì sul campo dell’Assigeco Piacenza.

Una sfida che, come anticipato alla vigilia, ha messo di fronte due compagini motivate da obiettivi diversi, ma equamente importanti. Se da un lato la Benacquista Assicurazioni Latina Basket insegue il sogno dei play-ott, dall’altro l’Edilnol Biella punta alla conquista della permanenza in Serie A2, senza passare dalla lotteria dei play-out.

Biella è apparsa subito molto concentrata e consapevole di dover affrontare a domicilio una formazione solida e coesa, Latina, invece, ha faticato a trovare il giusto ritmo e le basse percentuali realizzative non hanno certo giovato al team pontino.

I nerazzurri sono riusciti a ristabilire l’equilibrio già dal secondo periodo di gioco, e che si è protratto fino alla fine del match, ma non sono mai riusciti a compiere quel passo in più che potesse permettere loro di allungare il divario. Gli avversari, dal canto loro, abili a ribattere colpo su colpo ai padroni di casa, sono riusciti nei minuti finali ad avere la meglio. Complici le conclusioni sfortunate al tiro dei pontini e alcune decisioni arbitrali discutibili, la gara termina sul 73-77 e, se per i biellesi aumentano le possibilità di evitare i play-out, per i latinensi, visti anche i risultati di San Severo e Forlì, si complicano quelle di raggiungere i play-off.