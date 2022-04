La Passione di Cristo di Sezze torna dal vivo, il regista: “Una grande emozione”

SEZZE – La Sacra rappresentazione della Passione di Cristo torna in scena per le vie del centro cittadino a Sezze dopo uno stop di due anni a causa del Covid. a renderlo noto, con una certa emozione è l’Associazione della Passione di Cristo che la organizza insieme al Comune di Sezze, in collaborazione con la Regione Lazio e con l’alto patrocinio del Senato della Repubblica.

Ovviamente, per ottemperare alle disposizioni anti contagio sono stati rivisti alcuni quadri del Vecchio e Nuovo Testamento in modo da far sfilare meno attori contemporaneamente e riuscire a mantenere le distanze di sicurezza sia durante la rappresentazione che nelle prove e nella fase di preparazione e vestizione di attori e figuranti. Un lavoro di revisione svolto dal regista Piero Formicuccia, che non sminuirà la spettacolarità delle scene, né il pathos che da sempre caratterizza la Passione di Cristo di Sezze.

NE ABBIAMO PARLATO PROPRIO CON LUI SU RADIO IMMAGINE

Per tutti coloro che non potessero partecipare, sarà comunque possibile seguire in diretta l’evento su Lazio Tv e su varie emittenti televisive satellitari.