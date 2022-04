Morte di Martina Quadrino, si procede contro ignoti

FONDI – La Procura della Repubblica di Latina ha aperto un fascicolo contro ignoti per stabilire le responsabilità dopo la morte di Martina Quadrino, la ragazza di 13 anni che ha perso la vita giovedì 14 aprile a Fondi dopo un malore accusato probabilmente dopo aver mangiato un panino. La ragazza era stata ad una festa in un locale e lì potrebbe aver mangiato qualcosa che le ha procurato lo shock anafilattico.

A renderlo noto è la stessa Procura che ieri pomeriggio ha diramato la nota ufficiale in cui si legge: “E’ stato aperto un procedimento nei confronti di ignoti al fine di accertare le cause di quanto avvenuto e per questo motivo è stata disposta l’autopsia sulla salma della giovane” che è stata affidata alla dottoressa Maria Cristina Setacci. L’autopsia è stata eseguita nel pomeriggio di sabato 16 aprile.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri di Fondi che stanno ricostruendo le ultime ore di vita della giovane, “al fine di verificare se abbia assunto cibi o bevande che possano aver contribuito a determinarne l’improvviso decesso, anche in relazione alla sussistenza di allergie, note o meno. La complessità dell’accertamento richiesto al medico legale non permette allo stato di avanzare ipotesi certe sulla causa che ha portato al decesso di Martina, essendo necessario a tal fine attendere l’esito di esami ed accertamenti che la dottoressa Setacci ha avviato a seguito dell’espletamento dell’autopsia”.