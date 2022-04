Nasce a Latina l’Orchesta di pace: “Portiamo un momento di serenità a bambini e ragazzi ucraini”

LATINA – Il Collegium Musicum e l’associazione Piccola Orchestra delle Musiche del Mondo di Latina si fanno promotrici di un progetto musicale dal titolo “Orchestra di pace” rivolto in forma gratuita a bambini e ragazzi ucraini (musicisti e non) ospitati a Latina e a tutti i bambini e ragazzi di qualsiasi nazionalità residenti nel comune di Latina. L’obiettivo è quello di favorire l’integrazione e la socializzazione dei profughi fuggiti dalla guerra in uno spazio simbolico di incontro, condivisione, relazione, comunicazione, uno spazio di normalità dove ritrovare la dimensione dell’ascolto e del gioco, del ben-essere, della speranza e della gioia del fare musica insieme.

Ne abbiamo parlato questa mattina su Radio Immagine con la direttrice della Pomm Luigia Berti

Per partecipare ai laboratori inviare ENTRO IL 10 APRILE una mail ad uno dei seguenti indirizzi: info@collegium-musicum.it, pomm2010@libero.it, o un messaggio ad uno dei seguenti numeri: 3288453274; 0773695827.