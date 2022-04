Niente passione di Cristo a Maenza, lo rende noto il sindaco

MAENZA – Non si terrà la tradizionale Passione di Cristo di Maenza, una decisione sofferta comunicata ieri dal sindaco Claudio Sperduti e dal presidente dell’associazione Roberto Ciccateri ieri con un post sulle pagine social: “Con grandissimo dispiacere comunichiamo che non ci sono le condizioni per svolgere quest’anno la Sacra rappresentazione della Passione di Cristo.

Il rispetto stringente delle norme sulla sicurezza e quelle sulla gestione del contenimento del Covid-19, limitano notevolmente la presenza di pubblico.

L’evento costa molto sia in termini economici che pratici e non possiamo permetterci di svolgerlo per un numero ristretto di persone (in piano ne prevede circa 300).

Ormai è un fatto che la passione di Cristo di Maenza da anni richiama migliaia di persone. Nei giorni scorsi già tanta gente ha chiamato in Comune per avere conferma dell’evento e oltre 30 camper hanno già fatto richiesta di occupazione di suolo pubblico per i giorni che vanno dal Venerdì Santo fino a Pasquetta. Non possiamo permetterci di far arrivare a Maenza persone senza permettergli di vedere la Passione di Cristo, sarebbe per tutti noi una sconfitta.

Da oltre un mese, quasi tutte le sere molti attori e figuranti partecipano alle prove con tanto entusiasmo ed ora è complicato per tutti accettare tutto questo, ma purtroppo non possiamo fare altrimenti.

Dopo due anni di pandemia, tenevamo molto a questo evento, volevamo e vogliamo ripartire.

Ci salutiamo con un impegno: se le condizioni lo permetteranno, nelle forme e nelle modalità che decideremo, svolgeremo la Passione di Cristo questa estate nel mese di Luglio.

Sicuramente mancheranno i sentimenti di rinascita e le suggestioni che solo il periodo di Pasqua regala però siamo certi che sarà un bel momento di condivisione partecipazione per tutti noi Maentini”.