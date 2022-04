Priverno, i portici comunali si tingono di blu

PRIVERNO – In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo istituita nel 2007 dall’Assemblea Generale dell’ONU, che ricorre il 2 aprile, al fine di manifestare solidarietà e richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone nello spettro autistico, il Comune di Priverno illuminerà di blu i Portici Comunali Paolo Di Pietro, lo stesso colore blu, promotore della giornata, che nel 2021 è stato impiegato per tingere la panchina ubicata nei pressi di Borgo Sant’Antonio.

In Italia, secondo i dati dell’Osservatorio Nazionale per il monitoraggio dei disturbi dello spettro autistico, 1 bambino su 77 (età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico con una prevalenza maggiore nei maschi, che sono colpiti 4,4 volte in più rispetto alle femmine.

Questi dati sottolineano la necessità di politiche sanitarie, educative e sociali atte a incrementare i servizi e migliorare l’organizzazione delle risorse a supporto delle famiglie.