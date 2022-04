Riapre la libreria di Cisterna, sabato ospite Pupi Avati

CISTERNA – Una nuova libreria Mondadori Bookstore aprirà le porte al pubblico sabato 9 aprile a Cisterna. Situata in Corso della Repubblica, 148, il Mondadori Bookstore raccoglierà l’eredità della storica libreria della città, offrendo un nuovo punto di riferimento per gli amanti dei libri grazie alla proposta editoriale curata dal team di librai di Mondadori Store già titolari dei punti vendita di Velletri, Lariano, Genzano e Frascati. La nuova libreria sarà un luogo di aggregazione e scoperta, che si animerà anche grazie ai numerosi appuntamenti con autori e protagonisti del mondo della cultura e dell’intrattenimento.

«La lettura è un’attività in crescita e il mestiere del libraio è in evoluzione costante al fine di offrire ai clienti un servizio sempre più adeguato ai tempi e alle esigenze del momento», dichiarano Guido Ciarla e Aurora De Marzi, librai affiliati al network di librerie Mondadori Bookstore. «Le nostre librerie sono ormai punto di riferimento per i lettori del territorio, luogo di scambio culturale anche attraverso gli incontri con gli autori divenuti abituali e graditissimi ospiti. Riserviamo grande attenzione anche alle scuole e ai giovani lettori che fin da piccoli, attraverso molteplici e interessanti attività di promozione della lettura, riconoscono nel libro uno strumento di distrazione, divertimento, apprendimento e arricchimento culturale», concludono Ciarla e De Marzi. Al taglio del nastro, sabato 9 aprile alle ore 18.00, sono attesi i tanti appassionati lettori del territorio. Ospite d’eccezione dell’evento inaugurale il maestro del cinema italiano Pupi Avati, che incontrerà il pubblico e firmerà le copie del suo nuovo libro.