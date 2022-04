San Francesco, storia di “Una parrocchia in uscita”: da Padre Osvaldo a Padre Ferri

LATINA – L’idea era quella di celebrare i 50 anni di impegno di una parrocchia sempre per e fra la gente. E’ diventata invece una memoria, il libro “Una parrocchia in uscita 1969-2021” (Atlantide Editore) a cura dell’Istituto di Scienze Umane e Sociali di Latina, dedicato alla storia della parrocchia di San Francesco d’Assisi di Latina oggi non più retta dai Cappuccini.

Rileggendo i quaderni su cui i frati appuntavano giornalmente gli accadimenti, consultando la vasta documentazione d’archivio, ma anche ascoltando le testimonianze dei parrocchiani, il libro è riuscito a seguire il cammino che la comunità del Piccarello ha percorso in cinque decadi sotto la guida del primo parroco, padre Osvaldo Capogna, e di tutti quelli che si sono succeduti fino all’ultimo, padre Giovanni Ferri.

Dalla ricostruzione storica curata da Cristina Rossetti, dalla raccolta delle testimonianze curata da Sparta Tosti e dalle foto tratte da album di famiglia dei parrocchiani e dall’Archivio Parrocchiale, emerge uno spaccato non solo religioso e spirituale, ma anche umano e sociale in un quartiere attraversato da profonde trasformazioni urbanistiche e demografiche – spiegano le autrici.

“La parrocchia di San Francesco, istituita nel 1969 nel quartiere Piccarello, è stata guidata dai frati cappuccini dalla nascita al settembre 2021 e ha inciso in modo profondo sia nel quartiere sia nella città”, spiega Sparta Tosti che in questa intervista in cui ci racconta il lavoro.