Scuola, il Comune di Latina perde il finanziamento per l’adeguamento antisismico

LATINA – Il comune di Latina perde il finanziamento legato all’adeguamento antismico delle scuole della città. L’ente dovrà restituire al Miur il 20% del finanziamento anticipato al Comune, circa 850.000 euro. A darne notizia i consiglieri del Centrodestra che hanno indetto una conferenza stampa per mercoledì prossimo per illustrare i dettagli della vicenda. “Riteniamo doveroso rappresentare alla opinione pubblica ed ai cittadini il nostro sconcerto per l’ennesimo atto di una tragedia amministrativa che dura da ben sei anni” scrivono in una nota.

COLETTA – Dal canto suo, il sindaco Damiano Coletta ha diffuso un comunicato commentando l’accaduto. “Perdere un finanziamento per un Sindaco e per una comunità è sempre una ferita grave e una grande frustrazione” ha scritto il primo cittadino, assicurando di stare facendo il possibile affinché questo non accada di nuovo e di lavorare per garantire esecutività dei progetti finanziati. “Ho dato disposizione già da tempo di concentrarsi sui progetti strategici. Serve aumentare il personale nel tempo più breve possibile. Inoltre – conclude Coletta – appena l’approvazione del bilancio lo consentirà, verrà istituita una figura di coordinamento per i progetti, in essere e futuri, con particolare riguardo al PNRR”.

DE AMICIS – Anche alla luce del clamore di quanto è successo in questi giorni in merito al mancato utilizzo di piu’ di 4 milioni di euro di finanziamenti per la riqualificazione delle Scuole della Citta’ e al conseguente esborso dalle casse Comunali di oltre 800.000 euro, è ancora piu’ indifferibile la nomina di un Direttore Generale del Comune di Latina, per provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Sindaco e dagli Organi di Governo dell’Ente e a sovraintendere alla gestione dell’Amministrazione Comunale tendendo a massimizzare l’efficacia e l’efficienza dei Dirigenti. Una figura che oggi diventa indispensabile soprattutto in un momento particolare della vita amministrativa che deve rapportarsi oltre che sull’ordinario su scelte decisive e qualificanti rispetto all’analisi e all’attuazione dei bandi del PNRR. Il Partito Democratico ritiene che la nomina fiduciaria del Direttore Generale sia espressa dal Sindaco nel piu’ breve tempo possibile, non interferendo in alcun modo su tale scelta, che ritiene dovra’ essere di alto profilo tecnico e professionale.