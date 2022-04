Top Volley Cisterna, in campo a Monza

Dopo due vittorie consecutive, a Milano e in casa contro Taranto, riprende la corsa della Top Volley verso l’Europa, nel girone unico dei playoff quinto posto. Oggi alle 18, i ragazzi di coach Fabio Soli scendono in campo all’ Arena di Monza per il terzo match in esterna, contro la Vero Volley. La squadra lombarda, traghettata da coach Massimo Eccheli, si è piazzata settima con 31 punti nella regular season. Il sestetto pontino l’ha affrontata in tutto 19 volte imponendosi in 6 occasioni. L’ultima sfida, disputata a febbraio sul campo dei brianzoli, ha visto il loro successo in quattro set. Gli ex di turno sono Lorenzo Giani, il libero Matteo Picchio e il coach Soli.